شاهد.. ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس وليتشي

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضيفه ليتشي برباعية نظيفة، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، على ملعب آليانز ستاديوم بمدينة تورينو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الإيطالي.
رباعية يوفنتوس جاءت عن طريق باولو ديبالا وكرتسيانو رونالدو وجونزالو هيجوايين وماتياس دي ليخت في الدقائق 53، 62، 83 85 على نحو الترتيب.
بهذه النتيجة يواصل يوفنتوس حافظه على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، إذ
يذكر أن نادي يوفنتوس سيحل ضيفًا على نظيره جنوى في الجولة المقبلة، وذلك يوم الثلاثاء.
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