شاهد.. ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس وليتشي

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضيفه ليتشي برباعية نظيفة، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، على ملعب آليانز ستاديوم بمدينة تورينو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الإيطالي.

رباعية يوفنتوس جاءت عن طريق باولو ديبالا وكرتسيانو رونالدو وجونزالو هيجوايين وماتياس دي ليخت في الدقائق 53، 62، 83 85 على نحو الترتيب.

بهذه النتيجة يواصل يوفنتوس حافظه على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، إذ

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يمتلك 66 نقطة، في حين يحل لاتسيو وصيفًا برصيد 62 نقطة، ويأتي في المركز الثالث إنتر ميلان برصيد 58 نقطة، في حين يحتل ليتشي المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.

يذكر أن نادي يوفنتوس سيحل ضيفًا على نظيره جنوى في الجولة المقبلة، وذلك يوم الثلاثاء.