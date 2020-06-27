فيرجسون يهنأ ليفربول بالتتويج بالبريمييريج

هنأ الاستكلندي أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لفريق مانشستر يونايتد، مواطنه كيني دالجيش أسطورة ليفربول، بتتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي، بعد غياب 30 عاما. وقال دالجيش في تصريحات صحفية، أن فيرجسون اتصل به هاتفيا لتهنئته بفوز ليفربول بلقب أن فيرجسون اتصل به هاتفيا لتهنئته بفوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي وأضاف:" هذه لفتة جميلة في ظل التنافس والتسابق، لكن فيرجسون كريما بما يكفى ليبعث لنا رسالة تهنئة على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي". بما يكفى ليبعث لنا رسالة تهنئة على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي". كان ليفربول، توج بلقب الدوري الإنجليزي، أول أمس، الخميس، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2 - 1، ضمن منافسات الجولة الـ31، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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