يلا شوت hd مشاهدة مباراة أستون فيلا وولفرهامبتون بث مباشر 27-06-2020 الدوري الانجليزي kORA STAR

مشاهدة مباراة أستون فيلا وولفرهامبتون بث مباشر 27-06-2020 الدوري الانجليزي لكرة القدم ،يستضيف معلب :فيلا بارك . مباراة أستون فيلا وولفرهامبتون ،حيث يستضيف فريق أستون فيلا نظيرة فريق وولفرهامبتون اليوم السبت الموافق 27 يونيو 2020 على الأراضي الانجليزية . مباراة أستون فيلا وولفرهامبتون اليوم

وتُقام مباراة أستون فيلا وولفرهامبتون في إطار منافسات الاسبوع الثاني و الثلاثين من البطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ،وتقام المباراة أستون فيلا وولفرهامبتون في تمام الساعه 2:30 بتوقيت السعودية.نتيجة مباراة الذهاب : وولفرهامبتون (2-1) أستون فيلا. Advertisements

يدخل صاحب المركز قبل الأخير في بطولة الدوري الإنجليزية بإجمالي 27 نقطة أستون فيلا لقاء اليوم ويسعى لتحسين موقعه في الدوري الانجليزي بعد خسارته نقطتين في الجولة الماضية أمام نيوكاسل مع وجهة نظر لكل فريق من الفرق الثلاثة المهددة بالسقوط ولعب أستون فيلا 31 مباراة في الدور الانجليزي لم يحصل سوى 27 نقطة أقل من نقطة عن كل مباراة تلعب ويدخل الفريق المبارةا اليوم إلى استخدام هذا اللقاء على أرض الملعب وتقديم أداء وأداء وأداء جيد في ذلك اللقاء اللقاء موعد مباراة أستون فيلا Vs وولفرهامبتون.

أستون فيلا Vs وولفرهامبتون.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 32).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : فيلا بارك .

المعلق : لم يحدد بعد .

نتيجة مباراة الذهاب : وولفرهامبتون (2-1) أستون فيلا. موعد المباراة :

2:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

1:30 مساءاً بتوقيت مصر .

2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

2:30 مساءاً بتوقيت العراق .

1:30 مساءاً بتوقيت السودان .

2:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

1:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

0:30 مساءاً بتوقيت تونس .

0:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

-1:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

3:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

2:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

3:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

2:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

2:30 مساءاً بتوقيت قطر.

-1:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

2:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

0:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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