الجهاز الفني يجتمع باللاعبي الأهلي قبل مران المجموعة الثانية

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، اجتماعا مطولا مع اللاعبين قبل بداية مران المجموعة الثانية من اللاعبين. واجتمع ديفيد سيزا المدرب العام، وسامي قمصان بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ويانكون ميشيل، مدرب الحراس في جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران الخاص بالمجموعة الثانية. الكرة، ويانكون ميشيل، مدرب الحراس في جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران الخاص بالمجموعة الثانية. وحرص الجهاز الفني على إقامة الاجتماع في ملعب التتش بمسافات تباعد بين جميع اللاعبين حفاظا على سلامتهم. تباعد بين جميع اللاعبين حفاظا على سلامتهم. وضمت المجموعة الثانية من اللاعبين في مران اليوم كلا من:-رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.

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