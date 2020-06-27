علاء صادق ينتظر سقوط مروع لـ “الزمالك” أمام الرجاء في دوري ابطال افريقيا

توقع الصحفي والناقد الرياضي المصري علاء صادق، سقوط مروع لفريق الزمالك، عندما يواجه الرجاء المغربي، في دور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وأشاد علاء صادق بفريق الرجاء الذي يستعد بشكل جيد لمواجهة الزمالك، بينما تفرغ الأخير، للدخول في مشاكل وصراعات، لن تغن أو تسمن من جوع.

وتنتظر الفريقين مواجهة قوية، عندما يتقابلا وجها لوجه، في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، والتي سيتحدد موعدها خلال اجتماع المكتب التنفيذي لـ”الكاف” المقرر له 30 يونيو الجاري.

وقال علاء صادق في تصريحات نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “قطع الرجاء المغربي أكثر من خطوة في الاعداد لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا”.

ويستعد فريق الرجاء استئناف بطولة الدوري المغربي، التي حدد وزير الرياضة عثمان الفردوس عودتها نهاية شهر يوليو المقبل.

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وأضاف: ” وفي المقابل الزمالك تفرغ للاحتجاجات والاجتماعات والانسحابات”.

ويرفض الزمالك استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، معلنا انسحابه، وعدم المشاركة في المباريات المتبقية بالمسابقة”.

وأتم: “لو أقيمت مباراة الرجاء والزمالك عبر شاشات التلفاز، بصراحة سيكون فوز الأخير مضمون”.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا عقب تخطيه الترجي التونسي في دور الثمانية، بينما تأهل الرجاء لنفس الدور على حساب النجم الساحلي التونسي.

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