رياضة | فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي صدمة جديدة إلى صالح جمعة نجم الفريق الأحمر.

وكان الأهلي قد استقر في الفترة الماضية على رحيل صالح جمعة في نهاية الموسم الجاري بناءا على طلب من فايلر والذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب.

كما طلب فايلر أن يؤدي صالح جمعة تدريباته بشكل منفرد وألا يشارك في تدريبات المارد الأحمر الجماعية في الفترة الحالية.

Advertisements

وكان النادي الأهلي قد عاد للتدريبات الجماعية يوم الأربعاء الماضي بشكل طبيعي استعدادا لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز الفترة المقبلة.

وأبلغ رينيه فايلر مسئولو الأهلي أنه لا يريد تواجد صالح جمعة في تدريبات الأحمر الجماعية بعد أن اتخذ قرار رحيله في نهاية الموسم الجاري.

ويملك صالح جمعة حاليا العديد من العروض من الدوري المصري والدوري السعودي والبرتعالي لضمه في الصيف ولكنه سيحسم وجهته القادمة بشكل نهائي خلال الأيام القليلة القادمة.