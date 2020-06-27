رياضة | تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق الأهلي عودة رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، لقيادة التدريبات الجماعية تمهيدا لعودة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط أبناء عن اقتراب الإعلان الرسمي عن تجديد تعاقد المدرب السويسري.

تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

تحدث الإعلامي هانى حتحوت، المذيع بقناة «صدى البلد» عن موافقة المدرب السويسري رنيه فايلر على تجديد تعاقده مع النادي الأهلي لموسمين إضافيين.

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وقال هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» إن إدارة الاهلى اتفقت مع السويسري رينيه فايلر، على التجديد موسما اضافيا، بنفس التفاصيل المالية للموسم الأول.

وأوضح حتحوت اشتراط المدرب السويسري رنيه فايلر الوحيد على إدارة الأهلي، بتعديل مكافآت الفوز بالبطولات، من أجل البقاء وهو ما وافقت عليه الإدارة الحمراء.

الجدير بالذكر أن المدرب السويسري رنيه فايلر قد سافر خلال الأيام الماضية لأسرته من أجل مناقشة قرار تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر حيث كانت تفضل أسرته البقاء في سويسرا وأن يقبل أحد العروض التي تلقاها من الأندية الأوروبية.

وحسم فايلر الأمر مسألة التجديد مع القلعة الحمراء أمس حيث وافق على التجديد للفريق الأحمر مقابل موسم واحد على الرغم من رغبة مجلس الإدارة أن يكون التجديد لمدة موسمين.