رياضة | بيان بني سويف بشأن أزمة جدول ترتيب مجموعة الصعيد

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان بني سويف بشأن أزمة جدول ترتيب مجموعة الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس إدارة نادي بني سويف بيانا هاما بشأن جدول ترتيب مجموعة الصعيد، المتداول الذي وضع فريق البنك الأهلي على القمة.

وتضمن بيان الفريق السويفي، أن الإتحاد المصري لكرة القدم، لم يصدر عنه أي بيانات أو ترتيب، كما أن بني سويف يحتل المركز الأول بفارق الأهداف.

Advertisements

وأشار البيان إلى أن اللجنة الخماسية لا تتأثر بالضغوط من المنافسين، كما تمسك بني سويف بقرار الدولة بإستكمال الموسم طبقا للشروط واللوائح.

وأكد النادي السويفي أن الإحتكام لقاعدة المواجهات المباشرة سيكون في نهاية الموسم عقب إستكمال الجولات الخمسة المتبقية.

ورفضت إدارة بني سويف اللعب في اللوائح وممارسة الضغوط والتلاعب بأحلام 3 مليون سويفي حسب ما جاء في البيان.