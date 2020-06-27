رياضة | سبب إقالة جوتي من تدريب ألميريا

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سبب إقالة جوتي من تدريب ألميريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إقالة جوتي من تدريب فريق تركي آل الشيخ في إسبانيا

أعلن نادي ألميريا الإسباني الذي يمتلكه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني إقالة جوتي المدير الفني للفريق وذلك عقب خسارة الفريق على يد ألكوركون.

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وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن تركي آل الشيخ مالك ألميريا قرر إقالة جوتي ورحيله عن تدريب الفريق عقب الخساراة على يد ألكوركون، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 56 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ريال سرقسطة صاحب المركز الثاني.

وأكت الصحيفة الإسبانية أن تفاصيل التسوية المادية بين الجانبين لم يتم الكشف عنها حتى الآن ولكن سيجلس ممثل جوتي مع مسئولي ألميريا من أجل تسوية المتعلقات والحقوق المالية للمدير الفني الإسباني لدى النادي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه لم يتم الكشف عن بديل جوتي في قيادة ألميريا ولكن من المتوقع أن يقود الفريق في الفترة المقبلة أحد أعضاء الجهاز الفني داخل النادي من أجل مواصلة رحلة الصعود للدوري الإسباني الممتاز، حيث يفرق ألميريا 5 نقاط عن المركز الثاني المؤهل للدوري الممتاز.