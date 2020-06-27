رياضة | بعد الاتفاق على تجديد عقد فايلر.. صالح جمعة مطرود من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد الاتفاق على تجديد عقد فايلر.. صالح جمعة مطرود من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولوا الأهلي، من الإعلان الرسمي عن تجديد تعاقد المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأحمرؤ لمدة موسمين إضافيين.

تجديد عقد فايلر مع الأهلي

من جانبه حسم فايلر الأمر مسألة التجديد مع القلعة الحمراء أمس حيث وافق على التجديد للفريق الأحمر مقابل موسم واحد على الرغم من رغبة مجلس الإدارة أن يكون التجديد لمدة موسمين.

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صالح جمعة خارج أسوار الأهلي في الميركاتو الصيفي

حسم المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مصير صالح جمعة صانع ألعاب الأحمر من البقاء مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وصرح المدرب السويسري أنه لا يريد صالح جمعة مع الفريق في الموسم الجديد، بسبب عدم الحاجة الفنية له، كما شدد على أن رحيل الاعب عن الأهلي أمر لا يقبل النقاش.

وتمنى فايلر التوفيق لصالح جمعة مع فريقه المقبل حتى وإن كان الغريم التقليدي الزمالك في إشارة لغلق الباب أمام بقاء الاعب في الأهلي.