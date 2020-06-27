رياضة | أحمد المحمدي يطالب الجميع بالكفاح لإنقاذ أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد المحمدي يطالب الجميع بالكفاح لإنقاذ أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدولي المصري أحمد المحمدي، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، ضرورة المكافحة من الجميع من أجل إنقاذ أستون فيلا من شبح الهبوط.

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 27 نقطة، وقريب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وقال المحمدي لموقع ناديه الرسمي:" الفريق كان عليه الفوز على نيوكاسل، خاصة أنه أضاع عدة فرص في الشوط الأول".

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وتابع:" الفريق تدرب كثيرا على الكرات الثابتة سواء دفاعيا أو هجوميا".

وأتم:" أستون فيلا فريق عريق واللاعبون وجميع من حول النادي يريد البقاء في البريميرليج، وعلينا الكفاح من أجل تحقيق هذا الهدف".

وكان المحمدي قد سجل هدف التعادل في مباراة نيوكاسل، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.