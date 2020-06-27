الامارات | العين يكمل اتفاقه مع لاعب الأهلي السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يكمل اتفاقه مع لاعب الأهلي السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "علمت" الإمارات اليوم" أن شركة نادي العين لكرة القدم اتفاقها مع اللاعب السابق لنادي الأهلي السعودي إيوانيس فيتفاتزيديس الذي يلعب حالياً في صفوف فريق سالونيكا اليوناني وذلك ليرتدي شعار "الزعيم" بداية من الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يقدم النادي لاعبه الجديد لوسائل الإعلام خلال الساعات القادمة بعد أن توصل نادي العين والنادي اليوناني واللاعب فيتفاتزيديس لصيغة اتفاق مرضية ينتقل بموجبها الأخير إلى صفوف "البنفسجي".

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