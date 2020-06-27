الامارات | محمد صلاح يحافظ على تفوقه بعد انتقال حكيمي إلى إنتر ميلان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحافظ على تفوقه بعد انتقال حكيمي إلى إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ النجم المصري محمد صلاح على موقعه كأغلى ثاني لاعب عربي في التاريخ، خلف النجم الجزائري رياض محرز، بعد اتفاق ريال مدريد مع إنتر ميلان على قيام الأخير بالتعاقد مع النجم المغربي أشرف حكيمي.



وكشفت شبكة سكاي سبورت الإيطالية عن أن حكيمي سينتقل إلى "الأفاعي" مقابل 40 مليون يورو، إلى جانب مكافآت تبلغ 5 ملايين يورو، مشيرة إلى أنه من المتوقع الإعلان عن الصفقة اليوم السبت.





ويعد رياض محرز صاحب أغلى صفقة انتقال للاعب عربي عندما انضم إلى مانشستر سيتي قادماً من ليستر سيتي مقابل 67.8 مليون يورو، بينما يأتي محمد صلاح ثانياً بانضمامه إلى ليفربول قادماً من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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