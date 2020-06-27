شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: لم أقصد الإساءة للزمالك.. تم تفسير تصريحاتي بشكل خاطئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق السيد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه لم يقصد الإساءة إلى القلعة البيضاء، عندما قال إنه يرفض العمل بالنادي لأنه لن يقبل أحد طريقة تعامله، وأنه ليس من المحبوبين، لأنه «يقول على الصح صح والغلط غلط».

وأضاف «السيد» خلال تواجده ضيفا ببرنامج «زملكاوي» أن البعض فسر تصريحاته عن سر ابتعاده عن العمل داخل النادي الأبيض بشكل خاطىء.

وأكد: «لم أقصد أي إساءة للزمالك، وقمت بتوضيح وجهة نظري للمستشار مرتضى منصور خلال جلسة ودية بيننا».

وتابع: «الزمالك بيتي، وأحترم مجلس الزمالك والمستشار مرتضى منصور، وقمت بتفسير تصريحاتي له، وتحدث معي بكل ود وأقنعته بوجهة نظري».

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