شكرا لقرائتكم خبر عن «سيبايوس»: انتقالي لريـال بيتيس محتمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإسباني داني سيبايوس، لاعب ريـال مدريد والمعار هذا الموسم إلى نادي أرسنال الإنجليزي، احتمالية عودته إلى الدوري الإسباني الموسم المقبل من بوابة فريقه السابق ريـال بيتيس.

وكان «سيبايوس» قد غادر قلعة الميرنجي مطلع هذا الموسم لينتقل إلى أرسنال على سبيل الإعارة في ظل علاقته المتوترة بالمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، فيما تبدو عودته للفريق في ظل وجود المدرب أمرًا صعبًا.

وجدد «سيبايوس» عقد إعارته لأرسنال والذي كان من المنتظر أن ينتهي بنهاية الشهر الجاري حتى نهاية الموسم بعدما تسبب انتشار فيروس كورونا في تعطيل الدوري الإنجليزي.

وقال «سيبايوس» لراديو «كادينا سير» الإسباني عن احتمالية العودة إلى بيتيس الموسم القادم: «هو خيار، أنا لا أغلق الباب أمام أي ناد، بيتيس يبدو خيارًا جيدًا بالنسبة لي، ولكن أيضًا سعيد في أرسنال وعليّ احترامهم».