شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يكشف عن حلم تحقق وسر ثقته في حواره الأول بعد الفوز بالبريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن إنجازه بتحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه وطموحاته الشخصية، كما وجه الشكر للجماهير في مصر والوطن العربي مهديًا لهم اللقب.

وقال «صلاح»، خلال حوار مطول مع قناة «بي إن سبورتس»: «كان حلمًا من أحلامي إن أنا أكسب الدوري هنا، حاجة أنا قلتها قبل كدة إن أنا نفسي أكسب الدوري من ساعة ما جيت، فدي حاجة كبيرة بالنسبة لي»، مضيفًا: «أكيد من اللي شفته امبارح، الاحتفال رغم الظروف، الناس رايحة الأنفيلد بتحتفل ده يوصلك إحساس قد إيه الناس مبسوطة وسعيدة بالإنجاز ده».

وعن شعوره أثناء التجمع مع لاعبي الريدز لمشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، التي حسمت للريدز اللقب بعد فوز أصحاب الأرض على السيتيزنز: «كان فيه ناس عايزة مانشستر سيتي يكسب وناس عايزة تشيلسي يكسب، كان الموضوع يعني شوية وشوية، بس الأغلبية كانت عايزة تشيلسي يكسب عشان خلاص نحتفل بالدوري واحنا مع بعض، وأنا شايف إن النتيجة مشيت زي ما معظم اللعيبة كانت عايزة والحمدلله احتفلنا بشكل كويس».

وفسر الفرعون المصري سر ثقته في تحقيق البطولات عند انتقاله إلى ليفربول رغم شكوك المشجعين قائلًا: «معرفش، أنا لما بيبقى فيه حاجة في دماغي عايز أحققها بحققها يعني، بغض النظر حد شايفها منطقية أو مش منطقية، كان أول سؤال لما جيت هنا كان إنت عايز تحقق إيه، قلت عايز أحقق الدوري ودوري الأبطال، والحمد لله كان في إيدينا نحقق دوري الأبطال في أول سنة وخسرنا وحققناه تاني سنة وتالت سنة الدوري، فبغض النظر عن اللي يقولي تقدر ومتقدرش أنا لما ببقى مقتنع بحاجة وعايز أوصلها بوصلها».

وكان ليفربول قد خسر الدوري الموسم الماضي بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي، ما تحدث عنه النجم المصري قائلًا: «أكيد كان الموضوع صعب شوية، صعب شوية إن أنت تخسر الدوري بفارق نقطة واحدة، الموضوع مش أحسن حاجة، لكن في الآخر لازم تؤمن بنفسك، وشايف إن الفرقة ماشية في تقييمي بقالنا 3 سنين، في أول سنة كنا عاملين حاجة كويسة في دوري الأبطال، السنة اللي بعدها أخدنا دوري الأبطال وخسرنا الدوري بفارق نقطة، والسنة الثالثة خدنا الدوري، ففيه أصلًا ثقة عندك إن الفرقة بتتحسن ووصلنا لمرحلة كبيرة من الثقة مع بعض، فده ساعد بشكل كبير إن يبقى عندك ثقة لآخر لحظة يعني».

وانتقل «صلاح» للحديث عن أهدافه، إذ تطرق أولًا لهدفيه في مرمى أرسنال قائلًا: «أنا بحب أسجل في المباريات الكبيرة، توقيت الماتش نفسه كان بالنسبة لنا كويس إن إحنا نكسب ماتشات، والنقاط تفرق ما بيننا وبين مانشستر سيتي، فأدينا بشكل كويس في الماتش وببقى مبسوط أول لما بساهم بشكل كبير مع الفريق وناخد 3 نقط فإحساس كويس إن أنت ساعدت الفرقة بشكل كبير، أنا سعيد بالأداء بصفة عامة وفي الموسم كله».

واستطرد: «أنا بركز في الماتشات وفي الفرص اللي بتجيلي بحاول على قد ما أقدر أجيب معظم الفرص ساعات بيبقى فيه سوء توفيق لكن أنا مابستسلمش وبحاول بقدر الإمكان أساعد الفرقة».

ولفت «صلاح» إلى أنه «من ساعة ما جيت يمكن أنا وبوبي (فيرمينو) أكثر ناس صنعنا فرص لبعض، إحنا متفهمين لعب بعض جدًا، وبنصنع فرص دائمًا لبعض بشكل كبير»، مشيرًا إلى هدفه في مرمى نيوكاسل الذي سجله من صناعة بالكعب للبرازيلي: «أنا الجول ده بحبه جدًا لأن أول ما جات لي الكرة كان الجمهور بيهتف باسمي، أنا خدت الكرة وبرقص وبتاع بعدين شفت بوبي في مساحة باصيتله وان تو ورحت كان الجون فتح الزاوية شوية فجبت جول كان حلو وأنا شايفه ممكن يكون من أحسن أجوال الموسم».

وانتقل للحديث عن هدفه في توتنهام قائلًا: «دائمًا ببقى مبسوط لما بجيب جول المكسب في الماتش، خاصة لما يبقى الماتش كبير، أنا بحب أجيب أجوال في الماتشات الكبيرة وده بيساعدني نفسيًا في الموسم، وأنا كنت موفق السنة دي إن أنا جبت فيهم والسنة اللي فاتت نفس النظام».

وعن هدفيه بالقدم اليمنى في واتفورد قال «الملك المصري»: «أنا باتمرن دائمًا إن أنا أحسن من حاجة معينة، لو حاسس حاجة ممكن أحسن فيها في لعبي دائمًا بحاول أزود فيها وأتمرن فيها لوحدي، وببذل مجهود فيها عشان كدة بحس إن هي بتتحسن مع الوقت، ده مش أول جول أجيبه أو ثاني جول أجيبه برجلي اليمين، جبت اجوال قبل كده برجلي اليمين مع النادي أعتقد رقم كويس يعني مش وحش، حتى أسيست الماتش اللي فات كان برضه برجلي اليمين أول ما الكرة جاتلي، بحاول ألعب الحاجة اللي تبسطني، الحاجة اللي أنا شايفها صح، بغض النظر هخسر الكرة كام مرة، لأن ده طبيعي ده لعب الكرة، لو مابتجربش مش هتستفيد حاجة يعني»

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وعن شعوره لتسجيل هدف في مانشستر يونايتد أخيرًا بعدما فشل في ذلك على مدار الموسمين الماضيين: «الجول ده برضه له حاجة خاصة بالنسبة لي، إحساس كويس جدًا، إن دي تقريبًا الفرقة الوحيدة اللي مجبتش فيها لحد دلوقتي، وخاصة قبل الحوار بتاع الماتش لما سألوني فيها وقلت لهم لما قالولي الماتش الوحيد اللي ليفربول مكسبهوش كان ماتش مانشستر قولتلهم عشان أنا ملعبتش، كانت حاجة ضحك، كنت أنا عايز أجيب جول بأي شكل في الماتش ده، وأحلى حاجة إنها جت في الآخر وبالشكل ده ورد فعل الناس كان كبير كدة، تصبر تنول».

وكشف «صلاح» سر تمريرة الحارس أليسون التي وضعته في مواجهة المرمى في ذلك الهدف قائلًا: «أليسون كان بيباصيلي الكرة بالشكل ده في روما وفي ليفربول برضه عملها كذا مرة، بس مجتش جول، بس صادفت في المرة دي وبالنسبة لي دي أحسن مرة».

وردًا على رغبته في المنافسة على لقب هداف البريميرليج للمرة الثالثة على التوالي، قال المصري: «والله خلينا نشوف، أنا متفائل»، مضيفًا فيما يتعلق بطموحه للمواسم القادمة: «من ناحيتي أنا مش عايز أبقى أخدت دوري واحد ولا حاجة، أنا متفائل اللي جي هيبقى أحسن إن شاء الله».

وتوقع نجم ليفربول أن تكون مباراتهم القادمة أمام مانشستر سيتي جيدة، موضحًا: «هيبقى ماتش كويس الناس كلها هتتفرج عليه، هم هيبقوا عايزين يكسبونا واحنا مش عايزين نخسر منهم».

وفي نهاية الحوار وجه «صلاح» رسالة للمشجعين في الوطن العربي ومصر تحديدًا قائلًا: «بحب أشكر كل الناس اللي وقفت معايا وكل الناس اللي ساندتني في مشواري عامة من ساعة ما احترفت وكانوا بيدعموني بكل الطرق، وأحب أشكر الناس في الوطن العربي وفي مصر بالأخص طبعًا، دائمًا بيدوني دافع إن أنا أقدم أداء أحسن سواء انتقدوا أو مانتقدوش، قالوا عني كلام كويس، فأنا حابب أشكرهم جدًا وأقلهم كان ليكم دور كبير جدًا في نجاحي وحابب أهديلهم الدوري ده، وأقول لهم أنتوا كان لكم جزء كبير فيه بتشجيعكم لينا ولي بالأخص، فحابب أشكرهم مرة ثانية كل الناس في الوطن العربي وفي مصر بالأخص».