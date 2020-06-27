شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: المسحة الطبية الثانية للاعبي الأهلي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والعاملين بجهاز الكرة، يخضعون للمسحة الطبية الثانية الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، غدًا الأحد.

وأكد «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني سيؤدون المسحة الثانية عقب مران المجموعة الثانية غدا.

وكان لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري والعاملون بجهاز الكرة، أدوا المسحة الطبية الأولى، مطلع الأسبوع الماضي، وجاءت نتيجة المسحة الأولى سلبية للجميع في جهاز الكرة.