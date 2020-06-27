شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الخوف على أسرنا وراء بيان عدم خوض المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حازم إمام، قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إن خوف زملائه في الفريق على أسرهم، وراء البيان الذي أصدروه برفض النزول لأرضية الملعب أو خوض التدريبات.

وأضاف «إمام» خلال مداخلة هاتفية على قناة الزمالك: «المصلحة العامة دفعتنا لإصدار البيان؛ فجميعنا يخشى على أسرته من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد ظهور إيجابية تحاليل زميلنا الحارس محمد عواد».

وتابع: «أنا تحت أمر الزمالك، ولو أنا فقط من سيصاب بالفيروس دون عدوى أسرتي، فمستعد للنزول لأرضية الملعب، وخوض التدريبات بشكل طبيعي».