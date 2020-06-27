شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا: جميع لاعبي الزمالك خائفون من العودة للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إن جميع اللاعبين خائفون من العودة للتدريبات في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، وإصابة زميلهم الحارس محمد عواد.

وأضاف شيكابالا، في مداخلة هاتفية بقناة الزمالك: «لا يوجد ما يضمن عدم الإصابة بكورونا، هذه أمور بإرادة الله، ونحن جميعا خائفون على أسرنا وأبنائنا».

وتابع: «نناشد المسؤولين عن الرياضة ضرورة مراجعة قرار استئناف الأنشطة ومسابقة الدوري الممتاز».

وعن الفارق بين لعب مباريات دوري أبطال أفريقيا، وعدم خوض مباريات الدوري، علق شيكابالا: «دوري أبطال أفريقيا تختلف عن الدوري الممتاز، فمن الممكن تحمل مباراتين فقط متبقيتين في مشوارنا الأفريقي، وليس 17 مباراة».

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