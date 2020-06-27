شكرا لقرائتكم خبر عن «مارادونا» يفكر في إعادة «رونالدينيو» من الاعتزال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفكر الأسطورة الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، المدير الفني الحالي لنادي جيمناسيا الأرجنتيني في إعادة أسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو من الاعتزال وضمه إلى فريقه.

وحسب صحيفة «ال ديا» الأرجنتينية، فإن رونالدينيو يفكر كذلك في العودة من الاعتزال في سن الـ 40، إلا أنه يقبع حاليًا تحت الإقامة الجبرية في باراجواي.

ويواجه النجم البرازيلي أزمة كبيرة في باراجواي بعدما وجهت له تهمة التزوير في جواز السفر الذي استخدمه لدخول البلاد، ليتم وضعه في السجن لفترة قبل الإفراج عنه فقط ليتم وضعه تحت الإقامة الجبرية بأحد الفنادق حتى انتهاء القضية.

وكان نادي فلومينينسي البرازيلي هو آخر ناد لعب له رونالدينيو، فيما مثل خلال مسيرته أندية جريميو وباريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان وفلامينجو وأتلتيكو مينيرو وكويريتارو.