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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتفاق السعودي يمدد عقد خالد البركة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020
أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة تمديد عقد إعارة مدافع الفريق خالد البركة حتى نهاية الموسم.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب سيظل مع الفريق في بقية الجولات الثماني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).
على جانب آخر، واصل الفريق تدريباته على ملعب عبد الله الدبل بالدمام تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، حيث اشتمل المران على تدريبات بدنية في الجزء الأول، فيما طبق لاعبو الفريق في الجزء الثاني من التدريب عددا من الجمل التكتيكية والتي تعتمد على الاستحواذ، ومن بينها تدريب على ثلث الملعب على 8 أبواب صغيرة، واختتم المران بمناورة جادة على ثلث الملعب.
وفي سياق متصل منح العطوي الفريق إجازة يوم غدٍ السبت على أن تستأنف التدريبات يوم الأحد.
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