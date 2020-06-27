- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيقاف لاعب تونسي 7 أعوام لتلاعبه في نتائج مباريات التنس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020
عقوبة إيقاف 7 أعوام على لاعب تونسي للتلاعب بنتائج مباريات التنس
عوقب لاعب التنس التونسي ماجد كيلاني، المصنف 804 عالمياً في منافسات الفردي و528 في الزوجي، بالإيقاف سبعة أعوام وغرامة سبعة آلاف دولار، بعد إدانته بالتلاعب في نتائج المباريات وتهم فساد أخرى.
وسيسدد اللاعب قيمة الغرامة بواقع ألف دولار سنويا خلال أعوام الإيقاف السبعة، حسبما ورد في بيان صادر عن وحدة سلامة التنس.
وتوصلت تحقيقات الوحدة إلى أن كيلاني "تآمر مع طرف ثالث للتلاعب في نتائج مباريات لعبت خلال بطولة (فيوتشرز) في مصر خلال أغسطس 2016".
وإضافة لجرائم التلاعب، تبين أن كيلاني امتنع عن التعاون بصورة كاملة أثناء التحقيقات حول الاتهامات بالفساد الموجهة له.
ودخلت العقوبة حيز النفاذ بدءا من 25 يونيو 2020، وسيحظر على اللاعب المشاركة أو حضور أي فعالية تنس لمدة سبعة أعوام.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف لاعب تونسي 7 أعوام لتلاعبه في نتائج مباريات التنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.