شكرا لقرائتكم سيزا يجتمع بلاعبي الأهلي وتدريب خفيف بالكرة لـ حمدى فتحى ومحمد محمود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماع مطول مع اللاعبين قبل بداية المران الصباحي للمجموعة الثانية من اللاعبين ، حيث أجتمع ديفيد سيزا المدرب العام وسامي قمصان بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ويانكون ميشيل مدرب الحراس في جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران الخاص بالمجموعة الثانية ، ويقود سيزا التدريبات حالياً لحين عودة رينيه فايلر المدير الفني من سويسرا ، وحرص الجهاز الفني على إقامة الاجتماع في ملعب التتش بمسافات تباعد بين جميع الااعبين حفاظا على سلامتهم

وضمت المجموعة الثانية من اللاعبين في مران الاهلي اليوم كلا من :-رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.

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على صعيد متصل ، خاض ثنائي الفريق حمدي فتحي ومحمد محمود تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني علي هامش مران المجموعة الثانية صباح اليوم السبت ، وتأتي مشاركة الثنائي في الوحدات التدريبية الخفيفة بالكرة في إطار تجهيزهما للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية في الايام المقبلة.

يذكر ان حمدي فتحي أجري جراحة غضروف الركبة في حين اجري محمد محمود جراحة الرباط الصليبي.