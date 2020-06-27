شكرا لقرائتكم وصلة تدريب خاصة بين الشناوي وأليو ديانج على هامش مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران الأهلي المقام حالياً على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، وصلة تدريب خاصة بالكرة بين ثنائي الفريق الأحمر، محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وأليو ديانج لاعب وسط الفريق، ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر حسابها على انستجرام صورة من تدريبات اللاعبين بالكرة في وصلة استعراضية على هامش المران.



الشناوى



الشناوي

في سياق متصل، خاضت المجموعة الأولى من لاعبى الأهلى تدريبات بدنية قوية صباح اليوم، السبت، وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة فى إطار البرنامج البدنى الموضوع لهم منذ استئناف التدريبات صباح الأربعاء الماضي.

وتضم المجموعة الأولى كلا من: محمد الشناوى ووليد سليمان وعلى معلول وأيمن أشرف ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأليو ديانج وأليو بادجى وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخرى وشادى رضوان.

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فيما واصل كريم نيدفيد لاعب الفريق تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلي، داخل مقر النادى بالجزيرة، على هامش مران الفريق الذى اقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، وقام نيدفيد بأداء جلسة علاج طبيعى وجلسة فى الجيم وذلك فى إطار البرنامج الذى يخضع له للتخلص من الإصابة التى تعرض لها.

وكان نيدفيد قد أجرى جراحة فى غضروف الركبة أبعدته عن المشاركة الجماعية، ويخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا بشكل ملحوظ فى حالته.

كما استكمال ثنائى الاهلى حمدى فتحى ومحمد محمود تنفيذ برنامجهما التأهيلى صباح اليوم وادى الثنائى تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب ثم تدريبات تأهيلية مع الجهاز الفنى، وقطع الثنائى شوطا كبيرا فى تنفيذ برنامجها التأهيلى للتعافى من الإصابة..يذكر ان حمدى فتحى أجرى جراحة غضروف الركبة فى حين اجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي.