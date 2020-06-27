شكرا لقرائتكم تدريبات شاقة لإكرامي ولطفى.. والتعقيم مُستمر فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاضت المجموعة الثانية من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مراناً بدنياً قوياً صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وضمّت هذه المجموعة كلا من: رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.

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وخضعت المجموعة لوحدات بدنية متنوعة تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام بالفريق، كما خاضت المجموعة تدريبات بالكرة في إطار البرنامج الموضوع لها ، في الوقت الذي أدى فيه ثنائي حراسة المرمى؛ شريف إكرامي وعلي لطفي تدريبات فنية قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

فيما حرص الجهاز الطبي للأهلي على التأكيد على عملية التعقيم الخاص بالملعب والمعدات بين مران المجموعة الأولى والثانية ، وشملت عملية التعقيم جميع الأدوات الخاصة بالتدريب وقوائم المرميين والمقاعد ، وحرص طبيب الفريق على قياس درجة حرارة المجموعة الثانية داخل الملعب بعد قياس درجات الحرارة قبل دخول بوابة التعقيم الالكترونية الخاصة بمدخل النادي بالجزيرة والتي تم تجهيزها لاستقبال اللاعبين والأعضاء ، ويقوم الأهلي باتباع وتنفيذ كافة الشروط والتعليمات الاسترشادية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، منذ العودة للتدريبات يوم الأربعاء الماضي.