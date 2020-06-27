شكرا لقرائتكم مصدر: السلحدار يقود الإسماعيلي فنيا خلفا لجوميز بشكل مؤقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل الإسماعيلي أن هناك اتجاه لتوجيه الشكر للفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للدراويش بعد نهاية عقده آخر يونية الجارى، في ظل تحفظ الإدارة على بقاء المدرب الذي لم يحقق أية بصمة مع الفريق صاحب الرداء الأصفر، ويرغبون في التعاقد مع مدير فني جديد يفيد الدراويش.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة الإسماعيلي استقر على تكليف أدهم السلحدار المدرب العام بمهام المدير الفني المؤقت للدراويش بعد رحيل جوميز، ويعاونه محمد محسن أبو جريشة في قيادة الدراويش، لاسيما أنه سبق وتولى القيادة الفنية للدراويش مرة سابقة من قبل.

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يذكر أن أدهم السلحدار سبق وقاد الدراويش من قبل قدوم المدرب الفرنسي، ولكن حالة عدم الرضا على المدرب الفرنسي أجبرت الإدارة الصفراء على رفض استمرره بعد نهاية عقده، بحيث يتولى السلحدار القيادة الفنية المؤقتة للمرة الثانية في المباريات المتبقية بالدوري المصري والبطولة العربية.

ورحب مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بمقترح إستكمال منافسات البطولة العربية بالمغرب ، حيث يتمسك النادى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية وهى البطولة المتبقية للفريق الأصفر لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدوري .

ورغم أن فريق الاسماعيلى قد سافر للمغرب لمواجهة الرجاء قبل تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى عقب تفشى فيروس كورونا إلا أن مجلس الدراويش يرحب بإستئناف منافسات البطولة فى أى مكان يحدده الاتحاد العربى الذى سيحرص على سلامة عناصر البطولة بالطبع.