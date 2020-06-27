الزمالك يستقر على دخول معسكر مغلق قبل مواجهات دورى أبطال إفريقيا

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جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على دخول الفريق لمعسكرا مغلقا من أجل عزل اللاعبين، قبل فترة مناسبة من خوض مواجهة الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وقد تصل تلك الفترة إلى أسبوعين أو أكثر، حيث ينتظر الجهاز الفنى خلال الفترة الحالية تحديد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، لموعد مواجهتى الفريق الأبيض مع الرجاء من أجل بدء العمل لتحضير الفريق لتلك المواجهات.
ومن المقرر أن يبدأ جهاز الزمالك فى تطبيق خطة الاستعداد لمواجهة الرجاء، عقب تحديد الموعد الرسمى للمباراة من قبل الكاف، خلال الأسبوع الجارى، بعدما تم تأجيلها لأجل غير مسمى لتجنب فيروس كورونا، حيث يرفض مجلس الزمالك وجهازه الفنى استكمال بطولة الدورى الممتاز مع خوض منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا لقلة عدد المباريات المتبقية للفريق فى منافسات البطولة الأفريقية وفقا لرؤية المجلس والجهاز ولاعبى الفريق.
وأصدر محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام بيان جماعي للاعبي الفريق الكروي بنادي الزمالك بصفتهم قائدي الفريق، فى الساعات الماضية، للإعلان عن رفض اللاعبين استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي خوفا على أرواحهم وأرواح أسرهم بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين.
وذكر اللاعبين في بيانهم الرسمي الذي تم إرساله لمجلس إدارة النادي بقيادة مرتضى منصور أن الإصابة بفيروس كورونا طالت أحد زملائهم، وهو محمد عواد حارس مرمى الزمالك وليس من الطبيعي أن يقوم اللاعبين بتجاهل الأمر والمشاركة في مسابقة الدوري، وأنهم ينظرون إلى مصالحهم وأسرهم مثلما ينظر البعض لمصلحته الشخصية بعودة الدوري بدون وضع أي اعتبارات لاستمرار تفشي فيروس كورونا.
وأكد اللاعبين في البيان الجماعي على عدم تقبلهم أي ضغوط للموافقة على لعب بطولة الدوري مهما كلفهم الأمر، حتى لو تم اللجوء إلى الجهات الرياضية المسئولة، حيث أن الفيفا أكد على حرية اتخاذ اللاعبين قرارهم بشأن الموافقة على اللعب من عدمها في كل البلاد -وفقا للبيان الصادر منهم- وبالتالي من حقهم رفض اللعب لحين تحسن الأوضاع، ولن يتم المجازفة بالأمر بعد إصابة زميلهم محمد عواد.
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