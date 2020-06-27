شكرا لقرائتكم الزمالك يستقر على دخول معسكر مغلق قبل مواجهات دورى أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على دخول الفريق لمعسكرا مغلقا من أجل عزل اللاعبين، قبل فترة مناسبة من خوض مواجهة الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وقد تصل تلك الفترة إلى أسبوعين أو أكثر، حيث ينتظر الجهاز الفنى خلال الفترة الحالية تحديد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، لموعد مواجهتى الفريق الأبيض مع الرجاء من أجل بدء العمل لتحضير الفريق لتلك المواجهات.

ومن المقرر أن يبدأ جهاز الزمالك فى تطبيق خطة الاستعداد لمواجهة الرجاء، عقب تحديد الموعد الرسمى للمباراة من قبل الكاف، خلال الأسبوع الجارى، بعدما تم تأجيلها لأجل غير مسمى لتجنب فيروس كورونا، حيث يرفض مجلس الزمالك وجهازه الفنى استكمال بطولة الدورى الممتاز مع خوض منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا لقلة عدد المباريات المتبقية للفريق فى منافسات البطولة الأفريقية وفقا لرؤية المجلس والجهاز ولاعبى الفريق.

Advertisements

وأصدر محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام بيان جماعي للاعبي الفريق الكروي بنادي الزمالك بصفتهم قائدي الفريق، فى الساعات الماضية، للإعلان عن رفض اللاعبين استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي خوفا على أرواحهم وأرواح أسرهم بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين.

وذكر اللاعبين في بيانهم الرسمي الذي تم إرساله لمجلس إدارة النادي بقيادة مرتضى منصور أن الإصابة بفيروس كورونا طالت أحد زملائهم، وهو محمد عواد حارس مرمى الزمالك وليس من الطبيعي أن يقوم اللاعبين بتجاهل الأمر والمشاركة في مسابقة الدوري، وأنهم ينظرون إلى مصالحهم وأسرهم مثلما ينظر البعض لمصلحته الشخصية بعودة الدوري بدون وضع أي اعتبارات لاستمرار تفشي فيروس كورونا.

وأكد اللاعبين في البيان الجماعي على عدم تقبلهم أي ضغوط للموافقة على لعب بطولة الدوري مهما كلفهم الأمر، حتى لو تم اللجوء إلى الجهات الرياضية المسئولة، حيث أن الفيفا أكد على حرية اتخاذ اللاعبين قرارهم بشأن الموافقة على اللعب من عدمها في كل البلاد -وفقا للبيان الصادر منهم- وبالتالي من حقهم رفض اللعب لحين تحسن الأوضاع، ولن يتم المجازفة بالأمر بعد إصابة زميلهم محمد عواد.