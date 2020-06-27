شكرا لقرائتكم اختبار كورونا لـ150 حكما استعدادا لاستئناف الدورى الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام أنه سيتم إجراء اختبار كورونا علي حكام الدوري الممتاز قبل إنطلاق معسكراتهم بـ3 أيام من أجل الإطمئنان على صحتهم قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز ، و التى سيتم تحديد موعدها من قبل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

أضاف وجيه أحمد لـ " الخليج 365 " سنختار 150 حكم لإدارة مباريات الدوري الممتاز من بينهم حكام ساحة ومساعدين و حكام var ومساعدين var ، وسيتم تقسيم المعسكر على 3 دفعات بواقع 50 حكم فى كل معسكر بسبب فيروس كورونا ، وسيتم استبعاد الحكم المصاب من المعسكر و إخطاره بشكل سري عقب إجراء المسحات.

فى سياق متصل ، أخطر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، مسئولو المناطق من أجل متابعة الحكام التابعين لكل منطقة بمختلف الدرجات سواء حكام الدور الممتاز أو الدرجات الأخري و إرسال تقرير طبي للجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد .

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طلب مسئولو اتحاد الكرة من لجنة الحكام متابعة التقارير الصحية بالحكام مع المناطق من أجل عمل الإجراءات الطبية مع أي حكم يثبت إصابته بفيروس كورونا تمهيداً لإستئناف بطولة الدوري الممتاز أو القسم الثاني و الثالث خلال الفترة المقبلة.

يعلن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن جدول مباريات الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل، وانتظاراً لإعلان الاتحاد الأفريقي عن مواعيد الدور قبل النهائي و النهائي لدوري الأبطال الأفريقي وأيضا الإعلان عن التوقفات الدولية للمنتخبات خلال الفترة المقبلة و إجراء تعديلات عليها بعد إلغاء توقف شهر مارس ويونيو بسبب انتشار فيروس كورونا.

واستقر اتحاد الكرة على الإعلان عن 3 أو 4 جولات فقط من مباريات الدوري ، تحسباً لحدوث أي تغييرات طارئة خلال استئناف مسابقة الدوري والتي سيتم تحديد موعد استئنافها خلال الأسبوع الجاري من أجل التجهيز و التحضير من قبل الأندية ووضع برامج الإعداد لها ، والمرجح أن يتم إستئناف النشاط في الفترة من 10 إلى 15 أغسطس المقبل بناء على اتفاق اتحاد الكرة مع الأندية في الإجتماعات التي عقدت مؤخراً وجمعت المدربين بمسئولو اتحاد الكرة.