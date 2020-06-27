شكرا لقرائتكم شاهد.. حسام عاشور يتدرب فى حديقة منزله بعد انتهاء علاقته بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر حسام عاشور كابتن النادي الأهلي السابق، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال قيامه بوصلة تدريبات بدنية في حديقة منزله للحفاظ على لياقته، وشهدت الأيام الماضية انتهاء العلاقة بين حسام عاشور لاعب الأهلى وإدارة وجماهير ناديه، بعد الفيديوهات والتصريحات التى خرج بها فى الفترة الأخيرة، والتى أثارت غضب مسئولي القلعة الحمراء من اللاعب وكذلك الجماهير.

بدأت الأزمة برفض النادى الأهلى تجديد تعاقد حسام عاشور بناء على وجهة نظر فايلر، بناء على ذلك قرر عاشور إعلان اعتزاله فى مباراة ودية يخوضها الأهلى، وتوترت علاقته بالأهلى بعدما اتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، قررت القلعة الحمراء التراجع عن منحه العديد من الاستثناءات، تلقى اللاعب عدة عروض أبرزها ناسيونال ماديرا البرتغالى، عادت الأزمة مجددا بعد عدم حضوره لإجراءات مسحة كورونا، عاشور زعم أن النادى الأهلى لم يطلب منه الحضور لأخذ المسحة، وكتب عبر إنستجرام: "عمر الرجالة ما تبيع ويا بخت اللى معاه راجل"، فكتب سيد عبد الحفيظ نهاية علاقة عاشور بالقلعة الحمراء.

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عاشور شارك مع الأهلى فى 36 مباراة فى آخر ثلاثة أعوام لم يسدد سوى تسديدة واحدة ولم يسجل أهدافاً وصنع هدفين لزملائه فضلا عن صناعة 5 فرص وقطع الكرة 194 مرة ورواغ مرتين فقط.

نال اللاعب شهرة عريضة وبطولات وأرقاما قياسية وبالطبع ملايين لم ينلها لاعب آخر فلقد نجح حسام عاشور فى حصد 36 بطولة مع الأهلى خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبى الأحمر فى الفوز بالبطولات، حيث حقق عاشور 12 بطولة دورى ممتاز، و11 لقبا إفريقيُا، و10 سوبر محلي، و3 كأس مصر وشارك فى 511 مباراة بالقميص الأحمر