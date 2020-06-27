شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر المناطق بتقرير صحي عن الحكام قبل انطلاق الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، مسئولو المناطق من أجل متابعة الحالة الصحية للحكام التابعين لكل منطقة ، بمختلف الدرجات سواء حكام الدور الممتاز أو الدرجات الأخري و إرسال تقرير طبي للجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد .

طلب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من لجنة الحكام متابعة التقارير الصحية بالحكام مع المناطق من أجل عمل الإجراءات الطبية مع أي حكم يثبت إصابته بفيروس كورونا تمهيداً لإستئناف بطولة الدوري الممتاز أو القسم الثاني و الثالث خلال الفترة المقبلة.

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يعلن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن جدول مباريات الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل، وانتظاراً لإعلان الاتحاد الأفريقي عن مواعيد الدور قبل النهائي و النهائي لدوري الأبطال الأفريقي وأيضا الإعلان عن التوقفات الدولية للمنتخبات خلال الفترة المقبلة و إجراء تعديلات عليها بعد إلغاء توقف شهر مارس ويونيو بسبب انتشار فيروس كورونا.

واستقر اتحاد الكرة على الإعلان عن 3 أو 4 جولات فقط من مباريات الدوري ، تحسباً لحدوث أي تغييرات طارئة خلال استئناف مسابقة الدوري والتي سيتم تحديد موعد استئنافها خلال الأسبوع الجاري من أجل التجهيز و التحضير من قبل الأندية ووضع برامج الإعداد لها ، والمرجح أن يتم إستئناف النشاط في الفترة من 10 إلى 15 أغسطس المقبل بناء على اتفاق اتحاد الكرة مع الأندية في الإجتماعات التي عقدت مؤخراً وجمعت المدربين بمسئولو اتحاد الكرة.