شكرا لقرائتكم لاعبا المقاولون عن عودة الدوري: الجميع خائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمد سمير وفادي نجاح لاعبا المقاولون العرب عن دهشتهم من الأراء التي تطالب بإلغاء النشاط الرياضي في الموسم الجاري بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والتخوفات من تعرض اللاعبين للإصابة بهذا الوباء بعد استئناف المسابقات المحلية، حيث أكد اللاعبون على أنهم ليسوا أفضل من الأطباء أو من جميع الفئات التي بدأت في تمارس أعمالها منذ بداية انتشار كورونا رغم تعرضهم للإصابة في أي وقت وعلى رأسهم الأطباء.

وقال محمد سمير: احسن حاجه ان في فئه كبيره من الشعب خايفيين علي اللاعيبه واحنا اصلا كلاعيبه عايزين نشتغل النهارده قبل بكره هو يعني كل الناس تمام واحنا علي راسنا ريشه سبحان الله والله..المبررات مضحكة.



محمد سمير

فيما قال فادي نجاح: الموظفيين و العمال و المدرسين و الأطباء و غيرهم بيضحوا بحياتهم كل يوم و كل ثانية عشان يروحوا شغلهم و ياكلوا عيش و يوفروا احتياجاتهم و عايشين في خطر كل يوم و مش في مصر بس ده العالم كله.

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لازم ناخد احطياطنا و نشتغل، قعده ٤ شهور في البيت بدون دخل لفئات كثيرة من الناس!!



فادى نجاح

ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، للمسحة الثانية للكشف عن كورونا، اليوم السبت، وذلك تمهيداً لعودة الفريق إلى التدريبات بعد أكثر من مائة يوم توقف منذ مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وكان المقاولون قد أجرى المسحة الأولى يوم الأثنين الماضي بحضور جميع لاعبي الفريق باستثناء سيف الدين الجزيري المتواجد حالياً في تونس وعبد الله ياسين المتواجد في فرنسا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته عقب إجراء المسحة الثانية، وكان الجهاز الفني للمقاولون قد قرر تقسيم الفريق إلى 4 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 6 لاعبين فقط يتم إعدادهم على مدار اليوم التزاماً بمبدأ التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامة اللاعبين.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.