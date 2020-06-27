«كفاية كدب وبطولات زائفة».. أحمد شوبير يهاجم أبوريدة بسبب «منحة الفيفا»

شن الإعلامي ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أحمد شوبير، هجوماً عنيفاً على المهندس هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي "كاف"، وذلك حول قرار الفيفا بمنح مليون دولار للأندية من أجل استئناف نشاط كرة القدم المتوقف منذ أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقام شوبير، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، بنشر صورة من قرار "فيفا" الخاص بالتبرعات للاتحاد الأهلية.

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وعلّق حارس مرمى النادي الأهلي السابق على الصورة قائلاً: "كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة".

وأمس الجمعة، أعلن أبو ريدة أنه قد تحدث عن الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الأندية المصرية والأفريقية لاستئناف النشاط خلال الاجتماع الذي عقد أمس لمجلس فيفا برئاسة السويسري جياني إنفانتينو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي أسفر عن صرف تلك المساعدة المالية العاجلة.

‎وأعلن الفيفا عن منح كل اتحاد محلي مساعدة مالية فورية إضافية تبلغ مليون دولار، بهدف مساعدة الأندية في تحمل أعبائها المالية الكثيرة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، ودعماً لتلك الأندية لاستئناف نشاطها المتوقف منذ حوالي ثلاثة أشهر.