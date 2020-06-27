شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار كورونا لـ150 حكماً استعداداً لاستئناف الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وجيه أحمد، القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، أنه سيتم إجراء اختبار كورونا على حكام الدورى الممتاز قبل انطلاق معسكراتهم بـ3 أيام من أجل الاطمئنان على صحتهم قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز، والتى سيتم تحديد موعدها من قبل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

وقال وجيه أحمد لـ"الخليج 365"، سنختار 150 حكماً لإدارة مباريات الدورى الممتاز من بينهم حكام ساحة ومساعدون وحكام var ومساعدون var، وسيتم تقسيم المعسكر على 3 دفعات بواقع 50 حكماً فى كل معسكر بسبب فيروس كورونا، وسيتم استبعاد الحكم المصاب من المعسكر وإخطاره بشكل سرى عقب إجراء المسحات.

فى سياق متصل، أخطر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مسئولى المناطق من أجل متابعة الحكام التابعين لكل منطقة بمختلف الدرجات سواء حكام الدور الممتاز أو الدرجات الأخرى وإرسال تقرير طبى للجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد.

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وطلب مسئولو اتحاد الكرة من لجنة الحكام متابعة التقارير الصحية بالحكام مع المناطق من أجل عمل الإجراءات الطبية مع أى حكم يثبت إصابته بفيروس كورونا تمهيداً لاستئناف بطولة الدورى الممتاز أو القسم الثانى والثالث خلال الفترة المقبلة.

ويعلن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن جدول مباريات الدورى الممتاز الأربعاء المقبل، وانتظاراً لإعلان الاتحاد الأفريقى عن مواعيد الدور قبل النهائى و النهائى لدورى الأبطال الأفريقى وأيضا الإعلان عن التوقفات الدولية للمنتخبات خلال الفترة المقبلة و إجراء تعديلات عليها بعد إلغاء توقف شهر مارس ويونيو بسبب انتشار فيروس كورونا.

واستقر اتحاد الكرة على الإعلان عن 3 أو 4 جولات فقط من مباريات الدورى، تحسباً لحدوث أى تغييرات طارئة خلال استئناف مسابقة الدورى والتى سيتم تحديد موعد استئنافها خلال الأسبوع الجارى من أجل التجهيز و التحضير من قبل الأندية ووضع برامج الإعداد لها، والمرجح أن يتم إستئناف النشاط فى الفترة من 10 إلى 15 أغسطس المقبل بناء على اتفاق اتحاد الكرة مع الأندية فى الاجتماعات التى عقدت مؤخراً وجمعت المدربين بمسئولو اتحاد الكرة.