شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يواصل التدريبات فى الجيم التزاماً بتعليمات فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي، تدريبات انفرادية فى صالة الجيم بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، على هامش المران الجماعي المقام حالياً بالنادي، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي فى 25 يوليو المقبل، بعد فترة توقف استمرت منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.



صالح جمعة

ويخوض صالح تدريباته الانفرادية في صالة الجيم تنفيذاً لأوامر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، وتعهد صالح جمعة باستعادة مستواه المعهود قبل عودة النشاط الرياضي وانطلاق المباريات سواء على المستوى المحلي أو القاري، ويخوض صالح جمعة تدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومي منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضي.

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وقدم صالح جمعة حسن النية بالالتزام بتعليمات السويسري رينية فايلر ومواصلة التأهيل في صالة الجيم، كما حرص صانع ألعاب الفريق الأحمرعلى خوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية للحفاظ على وزنه واستعادة فورمته البدنية والفنية املا في استعادة ثقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وترفض لجنة التخطيط بالأهلي رحيل صالح جمعة نهاية الموسم الجاري في ظل وجود قناعه تامه بقدرات صانع الالعاب الدولي الفنية والبدنية وانه سيمثل اضافة كبيرة حال عودته للحسابات من جديد.

وفسر مسئولو الأهلي سبب تأخر صالح كاشفا ان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والمتواجد حاليا في سويسرا هو من طلب خوض اللاعب لمران منفرد لتجهيزه بدنيا وفنيا، وينطلق مران المجموعة الأولى فى الثامنة والنصف صباحًا يومياً، ثم أعقبه مران المجموعة الثانية، وفق البرنامج الذى أعده الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر. وتركز التدريبات في الفترة الحالية على الجانب البدني.