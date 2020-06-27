شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن انطلاق مبادرة "دراجتك.. صحتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، انطلاق مبادرة رياضية قومية لتشجيع المواطنين على استخدام الدراجة فى حياتهم اليومية، تحت شعار "دراجتك.. صحتك"، وذلك من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وبتسهيلات فى السداد. يأتى ذلك فى إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة فى المجتمع المصرى. وفى هذا السياق، قال الدكتور أشرف صبحى إن الوزارة اعتادت تقديم الدعم لشباب مصر فى صورة أنشطة وخدمات بكافة المجالات، وتعتبر مبادرة "دراجتك.. صحتك" هى المرة الأولى التى تقوم فيها وزارة الشباب والرياضة بتقديم أداة رياضية مدعمة "دراجة" تشجيعاً للمواطن حتى تصبح الرياضة أسلوب حياة للمواطن المصرى. وأوضح وزير الرياضة أن تفاصيل الحصول على الدراجة ستعلن قريباً، مشيرا إلى أن الهدف من المبادرة هو استخدام الدراجة فى إطار خطة الدولة للتعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد للمساهمة فى التباعد الاجتماعى وتجنب العدوى، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصرى، والبدء فى تغيير ثقافة الانتقال اليومى للمواطنين وتشجيهم على استخدام وسائل التنقل النشط. Advertisements



دراجتك صحتك

وفي وقت سابق، كشف الدكتور أشرف صبحى عن موعد فتح الأندية ومراكز الشباب، فى إطار عودة النشاط الرياضى وعودة الحياة إلى طبيعتها، بعد غلق استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقال الدكتور أشرف صبحى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه وفقاً لتوجيهات وتعليمات وقرارات مجلس الوزراء بقيادة المهندس مصطفى مدبولى فإن فتح الأندية فى الفترة من 15 إلى 30 يونيو لسداد الاشتراكات، والبدء فى الإجراءات والخطوات الاحترازية من تجهيز وتعقيم وخلافه، بينما يتم فتحها للأعضاء فى الأول من يوليو المقبل.

وأضاف وزير الرياضة أن موعد فتح المنشآت الرياضية بما فيها الأندية جاء بناءً على توجيهات وقرارات مجلس الوزراء.

وأكد وزير الشباب والرياضة عودة كافة أنواع الأنشطة بداية من 1 يوليو، وفقا للأكواد الاسترشادية المعلنة، مشدداً على التزام جميع المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية التابعة والأندية الخاصة والعامة بالالتزام بما أعلنته الوزارة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى أعلن عنها من خلال اللجنة الطبية المشكلة من جانب وزير الشباب والرياضة.