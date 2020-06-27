شكرا لقرائتكم خبر عن سيزا يجتمع بلاعبي الأهلي وتدريب خفيف بالكرة لـ حمدى فتحى ومحمد محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى اجتماعاً مطولاً مع اللاعبين قبل بداية المران الصباحى للمجموعة الثانية، حيث اجتمع ديفيد سيزا المدرب العام وسامى قمصان بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ويانكون ميشيل مدرب الحراس فى جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران الخاص بالمجموعة الثانية، ويقود سيزا التدريبات حالياً لحين عودة رينيه فايلر المدير الفنى من سويسرا، وحرص الجهاز الفنى على إقامة الاجتماع فى ملعب التتش بمسافات تباعد بين جميع اللاعبين حفاظا على سلامتهم.

وضمت المجموعة الثانية من اللاعبين فى مران الاهلى اليوم كلا من: رمضان صبحى ومروان محسن وشريف إكرامى وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدى أفشة وأحمد فتحى وعلى لطفى وجونيور أجايي، ومحمود متولى ومحمود وحيد، ومحمد شكرى وعربى بدر.

على صعيد متصل، خاض ثنائى الفريق حمدى فتحى ومحمد محمود تدريبات خفيفة بالكرة، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى على هامش مران المجموعة الثانية صباح اليوم، السبت، وتأتى مشاركة الثنائى فى الوحدات التدريبية الخفيفة بالكرة فى إطار تجهيزهما للعودة بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية فى الايام المقبلة.

يذكر أن حمدى فتحى أجرى جراحة غضروف الركبة فى حين اجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي.