شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتابع حالة محمد عواد فى العزل المنزلى بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، متابعة حالة محمد عواد حارس الفريق، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، حيث يخضع الحارس لبروتوكول العلاج فى المنزل بعد إجرائه فحص كورونا بشكل شخصى من أجل الاطمئنان على نفسه، لفاجأ الحارس بإيجابية التحاليل الخاصة به مع عدم وجود أعراض، لذا التزم بالمنزل مع متابعة حالته مع الجهاز الطبى للفريق والحصول على العلاج فى المنزل، حيث كشف عواد للمقربين منه أن حالته مستقرة وجيدة.

وكشف مصدر بفريق الزمالك عن تفاصيل إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بفيروس كورونا، بعد إعلان الحارس للمسألة بشكل رسمى عبر حسابه على موقع "تويتر"، وأكد المصدر أن اللاعب كان يقوم بشراء بعض المستلزمات الخاصة به ليقوم بعد ذلك بإجراء فحص فيروس كورونا الذى يتم إجراؤه وهو متواجد فى السيارة، من أجل الاطمئنان على نفسه، وفوجئ بعد الخضوع للمسحة بأن نتيجة التحاليل إيجابية.

وأوضح المصدر أن حارس الزمالك لا يعانى من أى أعراض وحالته مستقرة وتواصل مع الجهاز الطبى للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة فى الساعات القليلة الماضية ويخضع لبروتوكول العلاج فى الفترة الحالية، مع الالتزام بالعزل المنزلى، فيما حرص شيكابالا قائد الزمالك، على طمأنة جماهير النادى على عواد بعد إعلان اصابته بفيروس كورونا، قائلا، إن عواد بحالة جيدة ولم تظهر عليه الأعراض بقوة الا أنه فى نفس الوقت خالط مؤخراً لاعبين كثيرين فى الزمالك وفى أندية أخرى.

فيما تضامن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، بالنيابة عن لاعبى الفريق، مع قرار مجلس إدارة النادى والجهاز الفنى فى عدم استكمال بطولة الدورى الممتاز لهذا الموسم، وقال شيكابالا إن لاعبى الفريق ينتابهم القلق والخوف من نزول التدريبات الجماعية، موضحا أنه لا يوجد ضمانات بحماية اللاعبين فى حال نزول التدريبات ومن الممكن تعرض أى لاعب للإصابة ونقلها لزملائه فى الفريق، أشار قائد الزمالك إلى أن عودة الدورى وضغط المباريات سيعرض اللاعبين للإصابات بعد فترة التوقف الطويلة، معلقا:" مش معقول النادى يجيب لاعب بملايين الجنيهات وبعدين يتعرض للإصابة ويغيب شهور بسبب عودة الدورى فى هذه الظروف".