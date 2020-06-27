شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر المناطق بتقرير صحى عن الحكام قبل انطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مسئولى المناطق من أجل متابعة الحالة الصحية للحكام التابعين لكل منطقة بمختلف الدرجات، سواء حكام الدور الممتاز أو الدرجات الأخرى وإرسال تقرير طبى للجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد.

وطلب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من لجنة الحكام متابعة التقارير الصحية بالحكام مع المناطق من أجل عمل الإجراءات الطبية مع أى حكم يثبت إصابته بفيروس كورونا، تمهيداً لاستئناف بطولة الدورى الممتاز أو القسم الثانى والثالث خلال الفترة المقبلة.

ويعلن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن جدول مباريات الدورى الممتاز الأربعاء المقبل، وانتظاراً لإعلان الاتحاد الأفريقى عن مواعيد الدور قبل النهائى والنهائى لدورى الأبطال الأفريقى وأيضا الإعلان عن التوقفات الدولية للمنتخبات خلال الفترة المقبلة وإجراء تعديلات عليها بعد إلغاء توقف شهر مارس ويونيو بسبب انتشار فيروس كورونا.

واستقر اتحاد الكرة على الإعلان عن 3 أو 4 جولات فقط من مباريات الدورى، تحسباً لحدوث أى تغييرات طارئة خلال استئناف مسابقة الدورى، والتى سيتم تحديد موعد استئنافها خلال الأسبوع الجارى من أجل التجهيز والتحضير من قبل الأندية ووضع برامج الإعداد لها، والمرجح أن يتم استئناف النشاط فى الفترة من 10 إلى 15 أغسطس المقبل بناءً على اتفاق اتحاد الكرة مع الأندية فى الاجتماعات التى عقدت مؤخراً وجمعت المدربين بمسئولى اتحاد الكرة.