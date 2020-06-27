شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى ينعى "الحاجة هدى" ويشاطر أمين صندوق الأهلى الأحزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، على نعى الحاجة "هدى لطفى"، عضو مجلس إدارة الأهلى الأسبق ووالدة خالد الدرندلى أمين صندوق النادى الأهلى التى وافتها المنية ظهر أمس الجمعة، وأصدر النادى بيانا قال فيه، "يتقدم مجلس إدارة نادى الإنتاج الحربى بخالص العزاء والمواساة للأخ الفاضل الأستاذ خالد الدرندلى فى وفاة السيده والدته تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وألهمكم الله الصبر والسلوان وجعلها الله آخر الاحزان".

كما حرص مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، والعديد من قيادات النادي، وقدامى اللاعبين فى مختلف الأنشطة الرياضية على المشاركة فى تشييع جثمان الحاجة هدى لطفي، وتقدم الخطيب وأعضاء المجلس والمدير التنفيذى وقطاعات الأهلى الرياضية بخالص التعازى لخالد الدرندلى فى وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

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كما نعى المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، والدة المهندس خالد الدرندلي، وكتب خالد مرتجى عبر صفحته على "فيس بوك"، ببالغ الحزن والأسى أُشاطر أخى وصديق عمرى خالد الدرندلى الأحزان فى وفاة أمى الثانية الحاجة هدى موسى لطفى، وأسال المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمنا ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.. انا لله وانا اليه راجعون.

ويرتبط خالد مرتجى بعلاقة قوية للغاية بخالد الدرندلى منذ سنوات طويلة جعلتهما الأقرب لبعضهما فى الاهلى طوال السنوات الماضية.

وكانت السيدة هدى موسى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى السابق ووالدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى الحالى، قد توفيت ظهر أمس الجمعة، بعد معاناة خلال الأيام الماضية مع المرض.