شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبا المقاولون عن عودة الدوري: الجميع خائف على اللاعبين.. لسنا أفضل من الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد سمير وفادى نجاح، لاعبا المقاولون العرب، عن دهشتهما من الآراء التى تطالب بإلغاء النشاط الرياضى فى الموسم الجاري بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والتخوفات من تعرض اللاعبين للإصابة بهذا الوباء بعد استئناف المسابقات المحلية، وأكد اللاعبا أنهما ليسا أفضل من الأطباء أو من جميع الفئات التى بدأت تمارس أعمالها منذ بداية انتشار كورونا رغم تعرضهم للإصابة فى أى وقت وعلى رأسهم الأطباء.

وقال محمد سمير، "أحسن حاجه إن فى فئة كبيرة من الشعب خايفيين على اللاعيبه وإحنا أصلا كلاعيبه عايزين نشتغل النهارده قبل بكره، هو يعنى كل الناس تمام وإحنا علي راسنا ريشه سبحان الله والله.. المبررات مضحكة".



محمد سمير

فيما قال فادى نجاح، "الموظفيين و العمال و المدرسين و الأطباء و غيرهم بيضحوا بحياتهم كل يوم وكل ثانية عشان يروحوا شغلهم وياكلوا عيش ويوفروا احتياجاتهم وعايشين فى خطر كل يوم ومش فى مصر بس ده العالم كله، لازم ناخد احطياطنا ونشتغل، قعده ٤ شهور في البيت بدون دخل لفئات كثيرة من الناس!!".

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فادي نجاح

ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، للمسحة الثانية للكشف عن كورونا، اليوم السبت، وذلك تمهيداً لعودة الفريق إلى التدريبات بعد أكثر من مائة يوم توقف منذ مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وكان المقاولون قد أجرى المسحة الأولى يوم الأثنين الماضي بحضور جميع لاعبي الفريق باستثناء سيف الدين الجزيري المتواجد حالياً في تونس وعبد الله ياسين المتواجد في فرنسا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته عقب إجراء المسحة الثانية، وكان الجهاز الفني للمقاولون قد قرر تقسيم الفريق إلى 4 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 6 لاعبين فقط يتم إعدادهم على مدار اليوم التزاماً بمبدأ التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامة اللاعبين.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.