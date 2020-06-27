شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: إدارة أسوان تعهّدت بإنهاء أزمة المستحقات قبل عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بأسوان، أن إدارة النادى برئاسة اللواء أحمد سليمان وعدته بإنهاء المستحقات المادية المتأخرة قبل انطلاق الموسم الجارى، لتذليل العقبات أمام الفريق فى الفترة المقبلة من أجل تقديم المستوى اللائق بممثل الصعيد والذى يضمن بقاءه فى الدورى العام.

وأضاف كشرى، فى تصريحات خاصة، أن الإدارة وعدت بإنهاء مستحقات أوميد أوكرى مهاجم الفريق العائد من إصابة الصليبى والذى من المقرر أن يكون جاهزاً للمشاركة مع أسوان فى بداية الموسم.

فى سياق متصل، يدخل فريق أسوان معسكراً مغلقاً اليوم السبت، بالمركز الأولمبى بالمعادى، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لاستئناف النشاط الرياضى المقرر عودته 25 يوليو المقبل، وكان لاعبو أسوان قد أجروا المسحة الأولى للكشف عن كورونا يوم الخميس الماضى.

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ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

وأكد أحمد كشرى، فى وقت سابق، أن إدارة النادى وافقت على تعيين الدكتور محمد عبد الغفار طبيباً للفريق، لأول مرة منذ بداية الموسم الجارى، حيث كان فريق أسوان يعانى من عدم تواجد طبيباً، الأمر الذى تسبب فى تزايد تأثير الإصابات على أبناء الجنوب، معلقاً: لا يمكن الاستغناء عن تواجد الطبيب بشكل دائم فى الوقت الحالي، خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد ضغطاً فى مواعيد المباريات ولطول فترة التوقف سيكون اللاعبين أكثر عرضة للإصابة وبحاجة إلى تواجد الطبيب بشكل مستمر، لتأهيل اللاعبين وإعادتهم إلى الملعب فى أسرع وقت.

وأضاف كشري، إدارة النادى وقفت إلى جانبنا ونفذت جميع المطالب من أجل تحقيق هدفنا خلال الموسم الجارى للبقاء فى الدورى الممتاز وذللت الكثير من العقبات.