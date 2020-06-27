شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يعلن موعد المسحة الثانية فى الأهلي للكشف عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والعاملين بجهاز الكرة يخضعون للمسحة الطبية الثانية غدا، الأحد، للكشف عن فيروس "كورونا"، وأوضح عبد الحفيظ أن جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى سوف يخضعون للمسحة الثانية عقب مران المجموعة الثانية غدا.

وكان لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والعاملون بجهاز الكرة قد أجروا المسحة الطبية الأولى مطلع الأسبوع الماضى، موضحاً أن نتيجة المسحة الأولى كانت سلبية للجميع فى جهاز الكرة.

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وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالأهلى، تدريبات قوية للثنائى محمد الشناوى ومصطفى شوبير صباح اليوم خلال تدريبات المجموعة الأولى، ومنح يانكون الثنائى وحدات تدريبية متنوعة فى التدريبات بعدما خاص اللاعبان تدريبات بدنية قوية فى الجزء الأول من المران.

وتضم المجموعة الأولى كلا من: محمد الشناوى ووليد سليمان وعلى معلول وأيمن اشرف ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأليو ديانج وأليو بادجى وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخرى وشادى رضوان.

كما عقد مدير الكرة بالنادى الاهلى جلسة مطولة مع ديفيد سيزا المدرب العام وسامى قمصان مدرب الفريق على هامش مران اليوم، لمناقشة عدد من الأمور التنسيقية الخاصة بتدريبات الفريق وفقا لتعليمات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة فى إطار البرنامج البدنى الموضوع لهم منذ استئناف التدريبات صباح الأربعاء الماضي.