"مفتوحة على نايل سات".. القناة المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وسلتا فيجو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يتمسك برشلونة بآمال الدفاع عن لقبه؛ وذلك عندما يحل ضيفاً على سلتا فيجو في تمام الخامسة مساء في المباراة التي تقام في افتتاح مباريات الأسبوع الـ32 من الليجا.

ويتصدر ريال مدريد الذي يواجه إسبانيول غداً الأحد جدول الترتيب بفارق المواجهات المباشرة أمام برشلونة بعد أن تعادلا سلبيا في لقائهما الأول بالدوري هذا الموسم ثم فاز الريال بهدفين نظيفين في المباراة الثانية وهو ما يؤهل الملكي في الظفر باللقب في حالة التعادل في النقاط بنهاية الموسم.

وتقام مباريات البطولة بقواعد، مختلفة منها زيادة عدد التبديلات في المباراة إلى خمسة بدلا من ثلاثة تبديلات.

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وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD3 و beIN Sports HD1 الناقل الحصري للبطولة بتعليق حفيظ دراجي ولكن قناة أخرى أعلنت نقل المباراة، وهي قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي (نايل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

القمر: نايل سات

تردد: 11766 أفقي.

معدل الترميز: 27500