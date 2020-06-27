"عقب مران المجموعة الثانية".. عبد الحفيظ: لاعبو الأهلي يخضعون للمسحة الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والعاملين بجهاز الكرة يخضعون للمسحة الطبية الثانية غدًا الأحد.
وكان لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري والعاملين بجهاز الكرة قد أدوا المسحة الطبية الأولى مطلع الأسبوع الماضي.
وأكد عبد الحفيظ أن جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني سيؤدون المسحة الثانية عقب مران المجموعة الثانية غدا.
واستأنف الأهلي تدريباته الأربعاء الماضي، حيث استقر الجهاز الفني للفريق على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها فى الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية في تمام العاشرة والنصف صباحاً.
جدير بالذكر أن نتيجة المسحة الطبية الأولى كانت سلبية للجميع في جهاز الكرة.
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