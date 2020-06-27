فقرات تدريبية متنوعة في مران المجموعة الثانية للأهلي

خاضت المجموعة الثانية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية مكثفة، تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام وباقي أفراد الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
واشتمل مران المجموعة الثانية من لاعبي الأهليعلى الجانب البدني لرفع معدل اللياقة البدنية، وذلك ضمن البرنامج الذي أعده فايلر، بالتنسيق مع معاونيه للتحضير لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز والتحضير بشكل عام للمرحلة المقبلة.
وخاض اللاعبون فقرات بدنية شاقة ومتنوعة، وحرص سيزا على الحديث مع اللاعبين قبل وأثناء المران لتحفيزهم.
وضمت المجموعة الثانية، محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وايمن اشرف ومحمد هاني وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان.
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