ثنائي الأهلي يواصلان التأهل

واصل الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجهما التأهيلي صباح اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة. ملعب التتش بالجزيرة. وأدى الثنائي تدريبات بالجري حول الملعب ثم تدريبات تأهيلية مع الجهاز الفني. الفني. وقطع الثنائي شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجها التأهيلي للتعافي من الإصابة. يذكر أن حمدي فتحي أجرى جراحة غضروف الركبة في حين أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي.

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