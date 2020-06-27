موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا علي نظيره نوريتش سيتي ، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت علي ملعب كارو رود،ضمن منافسات الدور الربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويخوض مانشستر يونايتد مباراته اليوم أمام نوريتش سيتي في تمام السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت ىمكة المكرمة ، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.
وتذاع مباراة مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي بربعنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ، عبر قناة bein sports HD2، بصةت المعلق الرياضي علي محمد علي .
وكانت أخر مباراة جمعت بين الفريقين في يانير من العام الجاري ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، انتهت بفوز مانشستر يونايتد علي نوريتش سيتي برباعية نظيفة.
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