الشارقة الإماراتي يهدد عودة علي زين للأهلي

هدد نادي الشارقة الإماراتي فكرة عودة اللاعب علي زين نجم المنتخب الوطني لكرة اليد للنادي الأهلي. وذكرت قناة الشارقة الإماراتية عبر تغريدة لها أن نادي الشارقة بصدد تجديد عقد علي زين في الموسم الجديد. زين في الموسم الجديد. وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات للفوز بخدمات علي زين لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

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