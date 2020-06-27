شاهد.. تدريبات لاعبي الأهلي استعدادًا لعودة الدوري

أجري لاعبو الأهلي صباح اليوم السبت مجموعة من التدريبات البدنية القوية علي هامش الاستعدادت لعودة الدوري الممتاز في الخامس والعشرين من يوليو المقبل.
وأدت المجموعة الأولي من لاعب الأهلي والتي ضمت كلامن محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وأيمن اشرف ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود كهرباـ وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان، تدريبات بدنية ضمن البرنامج التأهيلي للفريق ض من الإستعدادات لعودة الدوري الممتاز.
وكانت الحكومة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ، أوصت باستكمال النشاط الكروي تدريجيا في الخامس والعشرين من شهر يوليو المقبل، ومن ضمنهم بطولتي الدوري الممتاز، وكأس مصر.
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