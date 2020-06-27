أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، أن لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والعاملين بجهاز الكرة يخضعون للمسحة الطبية الثانية غدًا الأحد. الأحد. وأوضح عبد الحفيظ أن جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني سيؤدون المسحة الثانية عقب مران المجموعة الثانية غدا. الثانية غدا. وكان لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري والعاملين بجهاز الكرة قد أدوا المسحة الطبية الأولى مطلع الأسبوع الماضي، موضحاً أن نتيجة المسحة الأولى كانت سلبية للجميع في جهاز الكرة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبدالحفيظ يعلن موعد المسحة الطبية الثانية للاعبي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.